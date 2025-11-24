urna elettorale
Elezioni Regionali 2025, i dati definitivi sull'affluenza a Trani

Sono in corso le operazioni di spoglio

Trani - lunedì 24 novembre 2025 15.15
Concluse le operazioni di voto per le elezioni regionali anche a Trani. Alle 15, chiusura dei seggi, è stato reso noto il dato sull'affluenza della giornata.

Trani: 40,74% (68,33% nel 2020)

