Elezioni Regionali 2025, i dati definitivi sull'affluenza a Trani

Trani - lunedì 24 novembre 2025
15.15
Concluse le operazioni di voto per le elezioni regionali anche a Trani. Alle 15, chiusura dei seggi, è stato reso noto il dato sull'affluenza della giornata.
Trani: 40,74% (68,33% nel 2020)SEGUI LO SPOGLIO PROVINCIALE
