Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 19 a Trani

Trani - domenica 23 novembre 2025
19.15
Proseguono le operazioni di voto avviate questa mattina alle 7 mattina le operazioni di voto per le elezioni regionali anche a Bisceglie. Alle ore 19 è stato reso noto il secondo dato sull'affluenza della giornata.
I seggi restano aperti sino alle ore 23 di oggi.
Trani: 22,37%
