Elodie affascinante sirena tra le onde di Trani

Un'altra star nazionale racconta all'Italia e magari anche all'estero quanto Trani sia un luogo dove venire a trascorrere delle belle vacanze estive, a sdoganare sempre di più l'idea di essere una tappa " e fuggi" dove magari fermarsi a mangiare, a visitare la Cattedrale e a farsi un bel selfie sul porto magari in uno dei locali più in voga.La bella Elodie, con la sua lunghissima extension di treccine, sembra davvero una sirena : e ripresa su di una barca con lo sfondo del Monastero e di uno dei nostri tre fari, ha ancora un po' aumentato l'incanto del nostro mare.Ma anche in Villa Ascosa, meta sempre più richiesta dai vip dove ha alloggiato con le sue ballerine, il suo fascino elegante ha avuto una cornice che la cantante - rivelatasi anche brillante presentatrice nel Sanremo di due anni fa e nelle Iene - ha voluto immortalare nel suo profilo Instagram che conta 2.800.000 Followers.