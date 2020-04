Coronavirus: Bottaro, Martorano e Triggiani ricevano una targa per il «profuso impegno»

Nel giorno della Liberazione, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, il comandante della Polizia Locale di Trani, Leonardo Cuocci Martorano ed il dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Trani Francesco Triggiani hanno ricevuto una targa fatta realizzare dalla segreteria provinciale di Bari del sindacato italiano appartenenti Polizia (SIAP) per sottolineare l'impegno profuso dai tre in queste settimane di emergenza covid.La consegna è avvenuta in mattinata presso la sede del Commissariato di Pubblica sicurezza di Trani per mano del segretario nazionale del Siao, Giuseppe Trani e di Claudio Biancolillo in rappresentanza della segreteria provinciale.