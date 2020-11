Emergenza Covid, nuovo ospedale da campo nella Bat con 40 posti letto

"Grazie allo straordinario lavoro della Marina Militare e della Protezione Civile, a Barletta si sta allestendo in tempi record un nuovo ospedale da campo con 40 posti letto che si aggiungono ai 140 che saranno attivi già dai prossimi giorni in Calabria e Molise".Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia. "Un lavoro senza sosta - prosegue - insieme alla Croce Rossa Italiana, all'Esercito Italiano, a tutto il Ministero della Difesa che ha portato in poche ore a dispiegare tutte la forze in campo per allentare la pressione sui pronto soccorso"."Questa guerra - spiega Boccia - contro il Covid la vinciamo se combattiamo insieme, senza polemiche ma, con leale collaborazione, remando tutti nella stessa direzione: contenimento del contagio, messa in sicurezza degli operatori sanitari e rafforzamento delle reti sanitarie", conclude.