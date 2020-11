Emergenza Covid, si va verso il coprifuoco alle 21 in Puglia

Il Governo, in seguito all'aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni, sta valutando la possibilità di emanare un nuovo Dpcm che inserirebbe nuove misure restrittive. La discussione verterebbe su tre novità importanti, prima tra tutte la volontà di inserire un "coprifuoco". Le prime indiscrezioni parlavano delle 18 ma sembra che, in seguito alle discussioni con le Regioni, si sia arrivato al compromesso di chiudere tutto alle 21. Divieto di circolazione che sarà i vigore fino alle 5 del mattino, salvo documentate necessità legate al lavoro o alla salute.Seconda novità sarebbe lo stop agli spostamenti tra regioni, anche in questo caso fatti salvi gli spostamento per motivi di lavoro o necessità legate alle salute e il rientro al proprio domicilio.Ultima novità dovrebbe essere la chiusura nei fine settimana dei centri commerciali.Il nuovo Dpcm dovrebbe arrivare tra oggi e domani.