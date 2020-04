Emergenza sanitaria, a Pasqua e Pasquetta tutti i negozi resteranno chiusi

Oggi il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, comunicherà al prefetto la decisione di chiudere con un'ordinanza tutte le strutture di vendita nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, ad eccezione di farmacie e parafarmacie. «Le richieste d'intervento si sono moltiplicate e non posso ignorare quelle che mi giungono dai lavoratori del settore dei generi alimentari, in particolare dei supermercati, altri eroi di questa emergenza sanitaria, in prima linea da sempre e per questo maggiormente esposti al rischio di contagio», ha commentato il primo cittadino.«Non posso restare indifferente - ha continuato - a tutto questo, così come non posso non evidenziare come l'apertura di domenica e lunedì vada in contrasto con ciò che stiamo predicando da giorni. Il provvedimento sindacale deve essere letto non come un atto di forza ma come un un segnale di responsabilità in un momento in cui da tutte le parti si invocano comportamenti adeguati e sacrifici rapportati alla difficoltà del momento. Sarà emesso oggi per consentire a tutti di avere il tempo di fare la spesa nei prossimi giorni senza che si debbano poi creare assembramenti e file nella giornata di sabato».