Emergenza sanitaria, a Trani due nuovi guariti: sale a 11 il dato complessivo

Dodici pazienti in fase di negativizzazione ed uno ricoverato

Nella Bat, il numero dei contagi oggi è fermo a zero. A questo dato incoraggiante se ne aggiungono altri relativi alla città di Trani. Ai nove guariti annunciati nei scorsi giorni, se ne aggiungono altri due: sale così a 11 il numero complessivo dei guariti in città. Trenta i casi positivi al Covid19 accertati finora a Trani: tra questi, oltre agli 11 già guariti, sono stati registrati 6 decessi, 1 ricoverato e 12 ancora in fase di negativizzazione.In tutta la Puglia, invece, oggi sono stati registrati 7 nuovi casi, 4 nella Provincia di Bari, 2 nella Provincia di Brindisi ed uno nella Provincia di Foggia.