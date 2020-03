Emergenza sanitaria, barriere di filtraggio circondano la città per controllare gli automobilisti

Social Video 6 secondi Barriere di filtraggio circondano la città

Nella giornata di oggi è salito a 40 il numero delle denunce per mancata osservanza delle misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ad aggiornare i tranesi sulla situazione in città è ancora una volta il primo cittadino, Amedeo Bottaro. «Alziamo ancora l'asticella delle misure di controllo - ha annunciato con un nuovo video sui Social - sul rispetto delle limitazioni degli spostamenti lungo le linee di comunicazione con le altre città».In questo momento nei luoghi di accesso ed uscita da Trani stiamo posizionando delle barriere di filtraggio per consentire al personale della Polizia locale di fermare e controllare tutti gli automobilisti in transito così da verificare se realmente tutti gli spostamenti sono necessari così come prevede il Decreto del premier Conte.«Sono controlli importanti - ha concluso il sindaco - per il rispetto dei provvedimenti del governo e del presidente Emiliano. Stiamo aumentando il numero delle sanificazioni Amiu in città alzando, così, il livello di igiene della città».