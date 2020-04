Emergenza sanitaria, pubblicato l'avviso per richiedere i buoni spesa

E' stato pubblicato nella sezione Bandi di Concorso del sito istituzionale del Comune di Trani l'avviso per l'erogazione di buoni spesa a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19. Il beneficio è erogato in favore di nuclei familiari italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Trani che, anche temporaneamente, si trovino in condizioni di sopravvenuta indisponibilità economica per acquisto di beni di prima necessità a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta alle attuali condizioni di emergenza socio/sanitaria da covid-19.Potranno fare richiesta dei buoni i cittadini residenti nel Comune di Trani prima dell'inizio dell'emergenza Covid-19 (precisamente già residenti alla data dell'8 marzo 2020); cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo; cittadini residenti nel Comune di Trani in una situazione di grave bisogno a causa dell'applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19; nuclei familiari in possesso di un patrimonio mobiliare (risparmi/conto correnti/libretti con riferimento alla giacenza media del mese precedente alla presentazione dell'autocertificazione) non superiore a:€ 3.500,00 per un componente€ 5.000,00 per due componenti€ 7.000,00 per tre componenti€ 9.000,00 per quattro componenti€ 10.000,00 per cinque o più componentiRientrano tra i nuclei beneficiari anche quelli nei quali il richiedente o altro componente il nucleo familiare ha fatto domanda di CIG, FIS, bonus, Naspi, e/o altri ammortizzatori sociali, che benché dovuti non sono stati ancora percepiti. Il Comune di Trani ha previsto un incremento di 100 euro rispetto al valore dei buoni spettanti se nel nucleo sono presenti minori da 0 a 6 anni. E' consentita la partecipazione anche a chi beneficia di altre forme di sostegno al reddito: all'eventuale beneficiario sarà riconosciuta in buoni spesa la differenza tra titoli di spesa previsti ed il contributo pubblico di sostegno al reddito percepito.Il cittadino dovrà compilare e sottoscrivere l'autocertificazione (firma non necessaria se inviata da APP), allegando il documento di identità, e consegnandola nelle seguenti modalità alternative:a mezzo mail all'indirizzo dedicato: emergenzacovid19@comune.trani.bt.it;attraverso l'applicazione (APP) denominata "TXT" disponibile nelle prossime ore su Android e IOS;cartacea, all'ingresso del Comune, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, avendo attenzione a non creare assembramenti.Qualora non si disponga di mezzi per stampare e firmare l'autodichiarazione, o in caso di difficoltà nella compilazione, il cittadino potrà telefonare al Segretariato Sociale del Comune, dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 18:00, ai seguenti numeri:0883.5811380883.5811390883.5815190883.581520.Il Segretariato Sociale, valutato telefonicamente il possesso dei requisiti e la condizione di contingente indigenza economica derivata da Covid-19, acquisisce i dati necessari e segnala il possibile beneficiario al Servizio Sociale Professionale. In caso di ottenimento dei buoni, il beneficiario sottoscriverà l'autocertificazione alla consegna degli stessi.L'assegnazione avverrà previa istruttoria degli assistenti sociali e sarà poi sottoposta ad approvazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali. Sarà comunicato al beneficiario l'esito dell'istruttoria al termine di due giornate lavorative dalla data di presentazione dell'autocertificazione.Nell'autocertificazione il richiedente dichiara di trovarsi in una situazione di grave bisogno a causa dell'emergenza covid-19. In caso di dichiarazioni mendaci il soggetto richiedente sarà deferito all'autorità giudiziaria e non sarà ammesso per un anno a qualsiasi altro contributo del Comune di Trani al fine del recupero del beneficio indebitamente percepito.Avviso e modello di autocertificazione sono disponibili anche qui