Emergenza sanitaria, rinviata la prima dello spettacolo “Miseria e Nobiltà”

Il 28 e 29 aprile si sarebbe dovuta recuperare la prima dello spettacolo "Miseria e Nobiltà" prevista in prima battuta il 13 marzo scorso quale ultimo spettacolo della rassegna nazionale di teatro amatoriale "Venerdì a Teatro" co -organizzata dalla Compagnia dei Teatranti e dall'Assessorato alle Culture della Città di Trani, ma a causa della chiusura sine die di cinema e teatri al chiuso determinata dall'emergenza sanitaria causata dal coronavirus, tale evento subisce un nuovo rinvio a data da destinarsi.Ci preme comunque informare ed allo stesso tempo tranquillizzare i possessori del singolo biglietto d'ingresso e dell'abbonamento alla predetta rassegna:1) di conservare l'abbonamento perché, una volta terminata l'emergenza sanitaria e di conseguenza definita la nuova data di rappresentazione dello spettacolo, varrà ugualmente per l'ingresso in sala;2) lo stesso dicasi per i possessori del singolo biglietto acquistato prima del 13 marzo scorso, ai quali, alla riapertura delle attività del cinema-teatro Impero di Trani, è concessa una seconda opzione e cioè, se lo desiderano, presentarsi al botteghino per il rimborso dello stesso.Chiaramente sarà nostra preoccupazione informarvi a tempo debito, anche tramite la presente testata, sulla nuova data di rappresentazione.