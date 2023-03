Emozioni in concerto al Polo Museale: omaggio a Faber con "Le Nuvole"

Emozioni in concerto ieri sera al Polo Museale di Trani per il terzo appuntamento della rassegna "Girls Voices": una grande serata omaggio a Fabrizio De André in cui il gruppo di voci femminili "Le Nuvole" si son fatte magistrali divulgatrici della poetica dell'autore genovese.Articolate polifonie hanno caratterizzato tutte le esibizioni dei più famosi brani di De André, da "La guerra di Piero" a "Marinella" passando per "Amore cieco", "Via del campo" e per concludere con "Bocca di rosa". La reinterpretazione delle cinque voci femminili perfettamente armoniose tra loro ha saputo creare momenti onirici rievocando certamente i ricordi più puri del pubblico presente.La rassegna proposta dalla Fondazione Seca si svolge con la collaborazione della Lilt – Lega italiana lotta contro i tumori (associazione provinciale Bat) e le associazioni Strade dei Vini Doc Castel del Monte e Strada dell'olio extravergine castel del Monte". Prossimo appuntamento con "Girls Voices", il quarto ed ultimo della bellissima rassegna tutta al femminile, è per venerdì 31 marzo prossimo: sul palco il "Trio Maramao".