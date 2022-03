Ennesimo furto a Pozzopiano: nel mirino ancora un'attività di vendita di prodotti per animali

Ladri in azione a Pozzopiano in pieno giorno: per la terza volta è stato preso di mira l'esercizio commerciale "Animal Store", un'attività di vendita, toletattura, accessori ed alimenti per animali in via Don Luigi Sturzo.Il furto sarebbe avvenuto durante la pausa di chiusura dell'attività, fra le 14 e le 16.30, quando la titolare si reca a pranzo: dopo essere entrati danneggiando al vetrina hanno fatto cadere un tavolino in legno sopra il quale alcune teche custodivano un raro "riccio africano" e un "geko leopardino": ritrovati incastrati fra i pezzi di ventro, fortunatamente i due esemplari sono stati recuperati senza subire ferite."Questo è il terzo furto che subisco in un anno..Solo una domanda: ma cosa cazzo pensate di trovare" si chiede sui social la titolare, che ancora una volta deve fare i conti con i danno causati dai ladri dopo aver scardinato la saracinesca esterna e la serratura della porta d'ingresso, oltre ai danni al materiale e alle suppellettili del negozio, trovate rovinate e rovesciate per terra, animali spaventati, in un gran caos.La zona di Pozzopiano (e questo terzo furto in pochi mesi) è purtroppo ancora una volta in cronaca per furti o tentativi di furti, registrati non solo durante la notte ma anche in pieno giorno.