Entrato nel vivo il Festival del Giullare, stasera la seconda compagnia in gara

E' entrato nel vivo il Festival del Giullare con la esibizione di ieri sera della prima compagnia in gara: "Sonnambuli, se c'è un rigore lo tiro io", della compagnia Mayor von Frinzius diretta da Lamberto Giannini (già vincitore del Festival nel 2016 e nel 2018 col premio del pubblico). Pienone al centro Jobel in una serata che ha divertito nelle prime battute, con la introduzione brillante di Marco Colonna e la divertente esibizione di due attori della Compagnia del teatro del Giullare nei panni di Mamhood e Blanco; e che poi ha emozionato profondamente con una rappresentazione che, senza limiti tra palco e platea, ha riportato sul palco temi di drammatica attualità con la leggerezza del sogno e la densità di interpretazioni, testi, musica e danze che hanno coinvolto il pubblico in maniera profonda.Un esordio che dimostra quanto il teatro e l'arte siano capaci davvero di esaltare ogni talento, anche in piccoli ruoli: e, nella filosofia del teatro del Giullare, ha dimostrato che non esistono ruoli o testi per disabili, ma che nell'armonia di un testo ognuno è fondamentale, ognuno nel suo essere speciale e nella consapevolezza di interpretare un ruolo.L'esibizione di ieri ha espresso, secondo il regista Lamberto Giannini "un modo di fare teatro che richiama il fenomeno del sonnambulismo: dormire profondamente e sognare,ogni bisogno diventa desiderio, Il tempo sembra fermarsi ma in realtà passa inesorabile fino apportare al risveglio,agli applausi finali che gettano l'attore in un connubio di estasi e rimpianto di qualcosa che ormai è passato e non potrà più tornare".Questa sera secondo spettacolo in gara.Autistic Red Fryk Hey presenta il suo lavoro "Senza titolo, senza trama" al Centro Jobel.Anteprima della serata il cortometraggio "Ma tu sei felice?" – menzione speciale alla X Edizione del Festival Corto ma non troppo di Paliano (FR) – Regia di Daniele Cascella. A condurre la serata Marco Colonna e la Compagnia Teatrale Il Giullare.Al Centro Jobel si potrà accedere fin dalle 20.15 per gustare i panini preparati dalla @lalocandadelgiullare, per l'occasione chiusa in Piazza Mazzini e al servizio del Festival.Ingresso gratuito e... auspicato!Diretta FB sulle pagina Facebook del Festival Il Giullare.