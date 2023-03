Entusiasmo anche per le repliche della commedia di Enzo Guacci

"È stata una grande gioia scoprire che nel pubblico non solo c'erano persone che hanno deciso di vedere per la seconda volta la commedia, ma anche soprattutto molti tranesi che vivono lontano, persino da Como, che si sono organizzati per assistere al ritorno sul palcoscenico di Enzo Guacci che era atteso ormai da 8 anni e che a Natale ha fatto questo regalo immenso a tutti noi cittadini":Il sorriso fatica a entrare nel viso di Alfredo Cavalieri, il giovane puesidente dell'associazione Tranensis, felice insieme ai suoi amici del direttivo di essere riuscito nell'impresa di riportare in città il teatro dialettale dopo anni di rumoroso silenzio.Gremito con il tutto esaurito dei quattrocento posti a sedere , l'auditorium della chiesa di San Magno intitolato a Monsignor Pichierri, anche nelle prime due serie di replica - richiesta a gran voce dopo i sold out dei cinque spettacoli nel periodo natalizio - è risuonato di risate a scena aperta e tanto tanto buon umore. E tra equivoci, gelosie, sotterfugi, e anche un pizzico di mistero stasera si chiude anche questa nuova fatica dei giovani dell' Associazione Culturale, che si sono impegnati nella riorganizzazione non facile di prevendita, assegnazione dei posti, problemi burocratici, ma anche nella pubblicazione su DVD della commedia, andata a ruba tra i cittadini e già spedita in giro per l'Italia ma anche all'estero vista la presenza dei nostri conterranei all'estero innamorati della commedia dialettale.E gli applausi all'intera compagnia a chiusura della commedia non avevano solo il sapore del ringraziamento per una serata di divertimento, ma il senso di una compagnia che regala se stessa con il solo premio dell'amore del pubblico, in una attività che ha il sapore di passione, .crescita culturale, esempio di tutela delle nostre più preziose tradizioni.