È epidemia di atti vandalici in città: questa notte danni a un locale sul porto

Ironico ma profondamente amaro il post del proprietario dell' Orangerie in piazza Quercia. Lo riportiamo integralmente per rendere lo stato d'animo dei commercianti tranesi esausti di veder buttare benzina sul fuoco in una situazione difficile, tragica per tanti versi, vedendosi distrutti o danneggiati irrimediabilmente gli arredi o l'esterno dei priori esercizi commerciali.Gli episodi sono ormai all'ordine del giorno e se a questo uniamo l'aumento dei furti delle auto e dei furti all'interno dei locali - spesso davvero per pochi spiccioli, come nel caso, sempre della notte scorsa, del nuovo episodio di furto ai danni di un negozio di animali - ci domandiamo le ragioni di questo dilagare di vandalismo e degrado, come forse è più opportuno chiamarlo.Ecco lo sfogo del titolare: «Ma con il coprifuoco la chiusura alle 18,00 un anno di guerra mondiale, non lavoriamo per un cavolo e avete il tempo di venire in piazza e rompere i divani! Siete dei super eroi!Perché nn venite quando siamo aperti a distruggere piazza Quercia? Così giochiamo a chi è più forte, almeno mi diverto un po'».