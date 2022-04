"Estate Tranese 2022": questo pomeriggio presentazione del calendario alla Bit di Milano

Il Festival dell'Arte pirotecnica, il Festival del Tango, il Festival "Il Giullare", concerti a Palazzo Beltrani, appuntamenti e spettacoli: il cartellone dell'Estate Tranese 2022 sarà presentato questo pomeriggio alle 15.45 in una conferenza stampa alla Bit di Milano, Borsa internazionale del turismo (si potrà seguire la diretta sulla pagina Fb del Comune di Trani) che si tiene in questi giorni nel capoluogo lombardo.Folta la delegazione tranese presente all'evento per illustrare i diversi appuntamenti in programma: alla conferenza stampa parteciperà l'assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane, il sindaco Amedeo Bottaro, il presidente del consiglio comunale Giacomo Marinaro, il presidente dell'associazione Inmovimento Asp (organizzatrice del Fetival del Tango) Giuseppe Ragno; il coordinatore del Festival "Il Giullare" Marco Pentassuglia; il presidente dell'associazione turistico culturale Incanto, ideatore e organizzatore del Festival dell'Arte pirotecnica, Cristoforo Todisco; il direttore dell'associazione Arti Ets e responsabile di Palazzo delle Arti Beltrani, Niki Battaglia.