Etica & Politica: "A Trani il patrimonio immobiliare è abbandonato"

Come ben sappiamo, la città di Trani ha un vasto patrimonio immobiliare, solo una piccola parte è utilizzato, mentre l'altra versa in stato di abbandono. Alcuni soci ci segnalano che ci sono anche abitazioni assegnate dall' ARCA, che si potrebbero utilizzare, sono abbandonate, sigillate e ,per non farci mancare nulla, dotate anche di telecamere. Ancora più strano trovare immobili di proprietà comunale inutilizzati. Queste notizie ci fanno sorgere dubbi, nonché preoccupazione, se l'Amministrazione Comunale si stia prodigando nel miglior modo possibile per risolvere i problemi delle famiglie bisognose. Poi leggiamo sui media di progetti assurdi, senza un filo logico, da realizzarsi in siti non adeguati. Al fine di dare risposta a nostre numerose domande, ci siamo attivati formalmente per l'accesso agli atti, così come previsto dallo Statuto Comunale, per visionare: l'elenco dei locali e/o delle abitazioni di proprietà comunali non assegnate ai cittadini e l'elenco delle abitazioni di proprietà comunali assegnate ai cittadini con normali contratti e/o abusivi. Fiduciosi restiamo in attesa di una risposta.