Ex ospedaletto, scarsa igiene e tanta sporcizia sulle auto dell'Asl

Il primo requisito che ci si aspetta da un'azienda sanitaria è quello di garantire decoro e pulizia sempre e a prescindere. Questo nella teoria, nella pratica le cose cambiano. Succede che nell'ex ospedaletto di corso Imbriani molte delle auto aziendali siano sporche, al limite della decenza. Aghi di pino, feci di uccelli, macchie di fango le rendono non solo brutte a vedersi ma anche impraticabili dal personale stesso, segnale che non vengano lavate da diverso tempo. Il paradosso vuole che alcune di queste auto siano in dotazione dell'Ufficio Igiene ma di igiene in questo caso non si vede neanche l'ombra.