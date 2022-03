"Famoso sul web è nel mondo", a Trani la prima uscita pubblica di Domenico Bini

Dal canale Youtube al piccolo schermo, la storia di Domenico Bini ha raggiunto il grande pubblico sfondando le porte delle piattaforme di intrattenimento. "Famoso sul web È nel mondo", il film-rockumentario sarà presentato ufficialmente a Trani sabato 26 marzo 2022 al "Circolo del cinema Dino Risi" in via Andrea Ciardi, 26 alle ore 18. Il film è presente dallo scorso 15 marzo sulla piattaforma di acquisto e noleggio Chili. Sabato la città di Trani incontrerà il "Maestro", come i fan affettuosamente e devotamente chiamano Domenico Bini, in un appuntamento con il regista Giuseppe del Curatolo, moderato dal giornalista Antonio Procacci.Dopo una sola settimana dall'uscita, il film è balzato nella sezione "Più popolari" della piattaforma. È un viaggio alla scoperta di un personaggio misterioso, seguitissimo, curioso, oggetto di attenzione da parte di musicisti, critici musicali, massmediologi e di un pubblico composto prevalentemente da giovani, autodefinitosi "biners", che non perde occasione per affrettarsi a commentare in rete le strepitose interpretazioni di brani composti dal Maestro, come i fans devotamente lo chiamano, eseguite tutte "voce e chitarra elettrica" e pubblicate a folle ritmo di produzione su YouTube in formato selfie. Il cantautore e chitarrista heavy metal pugliese, con 30 milioni di visualizzazioni sul canale Youtube, darà modo ai cultori della sua storia e del suo modo di vivere la musica di poter conoscere altre "sfumature" di Domenico Bini.