Ferragosto sicuro, intensificati i controlli delle forze dell'ordine sul territorio

Negli ultimi giorni di "ponte" ferragostano, la Questura di Barletta Andria Trani ha messo in campo un robusto e capillare dispositivo di servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzato ad intercettare ogni forma di illegalità, con particolare riferimento al fenomeno della "malamovida", già in atto dalla scorsa primavera.



I controlli sono stati effettuati, nell'ambito di una sinergica strategia di più ampio respiro condivisa in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura ed adottata con il coordinamento operativo del Questore, congiuntamente alle altre Forze di Polizia ed, inoltre, avvalendosi di Reparti specialistici della Polizia di Stato, tra cui: equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale" di Bari; elicottero del IX Reparto Volo di Bari e squadre dei Reparti Mobili di Bari e Napoli.



Le operazioni si sono svolte in ogni Comune di questa provincia, con particolare focus su Barletta, Trani e Bisceglie che, come di consueto, hanno registrato un consistente afflusso di persone. Tuto al fine di garantire un regolare ed ordinato svolgimento della "movida" nei luoghi a forte vocazione turistica, prevenendo ed impedendo lo svolgimento di feste abusive e garantendo il rispetto delle regole da parte degli esercizi pubblici.



L'articolato dispositivo descritto ha reso possibile l'identificazione di oltre 2000 persone (di cui un'elevata percentuale gravata da precedenti specifici) ed il controllo di circa 770 veicoli a motore (con un totale di 52 verbali per violazioni del Codice della Strada, 8 documenti di guida ritirati e 7 veicoli sequestrati); 92 i posti di controllo effettuati. La specifica attività operativa ha portato: all'esecuzione di due carcerazioni; alla denuncia a piede libero di 9 individui (di cui uno per guida in stato di ebbrezza) ed alla segnalazione alla locale Prefettura di 7 individui per detenzione di stupefacente finalizzata al consumo personale, con sequestro di circa 1,5 grammi di cocaina e 1,35 grammi di cannabinoidi. 9 in totale i controlli agli esercizi pubblici che avevano organizzato eventi per la festività erragostana, conclusisi con esito regolare.