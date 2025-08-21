Festa dei Popoli
Festa dei Popoli
Eventi e cultura

Festa dei Popoli, giovedì 28 agosto la grande tavolata interculturale in piazza Mazzini

Sarà accompagnata da musica e danze popolari

Trani - giovedì 21 agosto 2025 10.00
Trani, agosto 2025: anche quest'anno Trani si prepara ad accogliere Medea, la Festa dei Popoli, un appuntamento ormai riconosciuto come simbolo di dialogo e partecipazione collettiva nella nostra città. Una serie di eventi che intrecciano arte, musica, testimonianze e convivialità trasformerà il centro storico tranese in uno spazio di incontro tra le diverse culture che lo abitano.

Dal 20 al 27 agosto, presso Hub Porta Nova, sarà possibile visitare la mostra "In Box", un percorso digitale di Zaid Ayasa, artista palestinese che attraverso l'immagine del quadrato esplora la condizione di chi vive in una quotidianità fatta di muri, isolamento e assedio. Con le sue opere Ayasa pone domande profonde e provocatorie sulla guerra, la colonizzazione e la libertà negata, trasformando l'arte in uno strumento di testimonianza e di sopravvivenza.

L'evento principale si svolgerà giovedì 28 agosto, quando Piazza Mazzini si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto, con il seguente programma:
Ore 17.00 – Evento di arte urbana partecipata, un'azione creativa collettiva che inviterà la comunità a lasciare traccia visiva del proprio passaggio, a cura di Trani Bene Comune.
Ore 18.30 – Animazione per bambini e ragazzi a cura dell'associazione Il Colore degli Anni.
Ore 19.30 – Apertura delle mostre:
heART of Gaza: l'arte dei bambini dal genocidio (Hub Porta Nova).
Le Visioni di Medea: Trani e le sue religioni (Via Nigrò).
Ore 20.00 – Interventi e testimonianze di associazioni, cittadini e ospiti.
Ore 20.30 – Grande tavolata interculturale, seguita da un viaggio musicale e performativo che porterà in scena suoni, danze e storie da diversi luoghi del mondo: Zaid Ayasa – artista e musicista palestinese; Top Kiddos – giovani musicisti originari del Gambia che hanno conquistato il pubblico con il loro sound fresco e coinvolgente, raccontando le proprie radici e un futuro di speranza e pace; Fondamentali – compagnia teatrale della Rimessa, compagnia attiva nel territorio che coniuga teatro, movimento e musica in espressioni performative. A seguire Danze popolari a cura di boaOnda.

Le regole per partecipare alla tavolata sono molto semplici: portare qualcosa da mangiare e da condividere proveniente dalle proprie culture e tradizioni e dotarsi di piatti, posate e bicchieri personali, evitando il più possibile plastica e monouso.

Inoltre, dal 28 agosto all'11 settembre sarà possibile visitare presso l'Hub Porta Nova le esposizioni: heART of Gaza: l'arte dei bambini dal genocidio. Le Visioni di Medea: Trani e le sue religioni

Gli eventi sono cofinanziati dal programma iniziative estive del Comune di Trani e dal progetto del Corpo Europeo di Solidarietà ESC Medea, promosso da Arkadia ETS e finanziato dalla Commissione Europea, che si pone l'obiettivo di coinvolgere la comunità interculturale cittadina in un percorso di attivazione di comunità, con particolare interesse al Centro Storico di Trani.

La rete organizzatrice: Legambiente Trani, Hub Porta Nova, Arkadia ETS, Il Colore degli anni, Xiao Yan, ANPI Trani, Delfino Blu, Trani Bene Comune, boaOnda, CGIL Trani, Compagnia della Rimessa, Cooperativa Oasi 2, Centro Jobel, la Locanda del Giullare. Con il supporto del Consigliere comunale Vincenzo Topputo con delega alle Politiche Giovanili, e dell'Assessora alle Culture Lucia De Mari.
  • eventi
Altri contenuti a tema
Trani diventa palcoscenico a cielo aperto con CittàdiDanza Trani diventa palcoscenico a cielo aperto con CittàdiDanza Dal 31 agosto al 18 ottobre perfomance, talk e laboratori
Sogni nelle notti di mezza estate, le iniziative dal 21 al 30 agosto Sogni nelle notti di mezza estate, le iniziative dal 21 al 30 agosto Il programma completo
Sogni nelle notti di mezza estate: la settimana di Ferragosto si accende di eventi Sogni nelle notti di mezza estate: la settimana di Ferragosto si accende di eventi Dal 8 al 16 agosto, Trani, Minervino, Canosa e Corato ospitano spettacoli, sapori e cultura sotto le stelle
Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Tutti gli appuntamenti del fine settimana
“Ottanta. Buon Compleanno Ivan”: l’omaggio di Filippo a Ivan Graziani Speciale “Ottanta. Buon Compleanno Ivan”: l’omaggio di Filippo a Ivan Graziani Appuntamento previsto domenica 17 agosto
“Bisceglie en Blanc”: torna la cena più elegante della Puglia Speciale “Bisceglie en Blanc”: torna la cena più elegante della Puglia Tutte le novità e le modalità di partecipazione dell’edizione 2025
Il 14 agosto musica sotto le stelle da Piazzetta Gallo con “Un’estate italiana – Sapori in scena” Speciale Il 14 agosto musica sotto le stelle da Piazzetta Gallo con “Un’estate italiana – Sapori in scena” Sul mare di Trani gusto, relax e le note di Enzo Marino & la Big Band
“Aperitivo tra gli Ulivi”: a Corato l'Olio EVO celebrerà Sport, Salute e Cultura con la leggenda Roberto Donadoni Speciale “Aperitivo tra gli Ulivi”: a Corato l'Olio EVO celebrerà Sport, Salute e Cultura con la leggenda Roberto Donadoni Presentata il 28 luglio la IV edizione dell'evento dell’Azienda Agricola Lamacupa che si terrà il 1° agosto 2025 nell'incantevole oliveto
Iscrizioni universitarie: Musa Formazione, il tuo alleato per un futuro senza stress
21 agosto 2025 Iscrizioni universitarie: Musa Formazione, il tuo alleato per un futuro senza stress
Polmone verde al collasso o collassato? Villa Comunale: lavori ancora fermi
21 agosto 2025 Polmone verde al collasso o collassato? Villa Comunale: lavori ancora fermi
Soccer Trani, la piazza sta rispondendo presente: ecco il ritorno della tifoseria organizzata
20 agosto 2025 Soccer Trani, la piazza sta rispondendo presente: ecco il ritorno della tifoseria organizzata
1
Fratelli d'Italia: il caso "Trani Tradizioni " smaschera il caos estivo dell'Amministrazione
20 agosto 2025 Fratelli d'Italia: il caso "Trani Tradizioni" smaschera il caos estivo dell'Amministrazione
Guardia di Finanza, cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Barletta-Andria-Trani
20 agosto 2025 Guardia di Finanza, cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Barletta-Andria-Trani
Il pianoforte di Antonio Pompa-Baldi? Una meraviglia al Castello Svevo di Trani
20 agosto 2025 Il pianoforte di Antonio Pompa-Baldi? Una meraviglia al Castello Svevo di Trani
Sicurezza ambientale e sorveglianza del territorio, approvato il piano della provincia BAT
20 agosto 2025 Sicurezza ambientale e sorveglianza del territorio, approvato il piano della provincia BAT
Cani ammessi al cimitero di Trani: via libera con nuove regole
20 agosto 2025 Cani ammessi al cimitero di Trani: via libera con nuove regole
Ad Hub Porta Nova a Trani l’incontro sul benessere “Vivere Leggeri – Edizione Estate 2025”
20 agosto 2025 Ad Hub Porta Nova a Trani l’incontro sul benessere “Vivere Leggeri – Edizione Estate 2025”
Sold out Actor Dei, l'opera dedicata a Padre Pio in programma domenica
20 agosto 2025 Sold out Actor Dei, l'opera dedicata a Padre Pio in programma domenica
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.