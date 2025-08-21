Festa dei Popoli, giovedì 28 agosto la grande tavolata interculturale in piazza Mazzini

Trani, agosto 2025: anche quest'anno Trani si prepara ad accogliere Medea, la Festa dei Popoli, un appuntamento ormai riconosciuto come simbolo di dialogo e partecipazione collettiva nella nostra città. Una serie di eventi che intrecciano arte, musica, testimonianze e convivialità trasformerà il centro storico tranese in uno spazio di incontro tra le diverse culture che lo abitano.Dal 20 al 27 agosto, presso Hub Porta Nova, sarà possibile visitare la mostra "In Box", un percorso digitale di Zaid Ayasa, artista palestinese che attraverso l'immagine del quadrato esplora la condizione di chi vive in una quotidianità fatta di muri, isolamento e assedio. Con le sue opere Ayasa pone domande profonde e provocatorie sulla guerra, la colonizzazione e la libertà negata, trasformando l'arte in uno strumento di testimonianza e di sopravvivenza.L'evento principale si svolgerà giovedì 28 agosto, quando Piazza Mazzini si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto, con il seguente programma:Ore 17.00 – Evento di arte urbana partecipata, un'azione creativa collettiva che inviterà la comunità a lasciare traccia visiva del proprio passaggio, a cura di Trani Bene Comune.Ore 18.30 – Animazione per bambini e ragazzi a cura dell'associazione Il Colore degli Anni.Ore 19.30 – Apertura delle mostre:heART of Gaza: l'arte dei bambini dal genocidio (Hub Porta Nova).Le Visioni di Medea: Trani e le sue religioni (Via Nigrò).Ore 20.00 – Interventi e testimonianze di associazioni, cittadini e ospiti.Ore 20.30 – Grande tavolata interculturale, seguita da un viaggio musicale e performativo che porterà in scena suoni, danze e storie da diversi luoghi del mondo: Zaid Ayasa – artista e musicista palestinese; Top Kiddos – giovani musicisti originari del Gambia che hanno conquistato il pubblico con il loro sound fresco e coinvolgente, raccontando le proprie radici e un futuro di speranza e pace; Fondamentali – compagnia teatrale della Rimessa, compagnia attiva nel territorio che coniuga teatro, movimento e musica in espressioni performative. A seguire Danze popolari a cura di boaOnda.Le regole per partecipare alla tavolata sono molto semplici: portare qualcosa da mangiare e da condividere proveniente dalle proprie culture e tradizioni e dotarsi di piatti, posate e bicchieri personali, evitando il più possibile plastica e monouso.Inoltre, dal 28 agosto all'11 settembre sarà possibile visitare presso l'Hub Porta Nova le esposizioni: heART of Gaza: l'arte dei bambini dal genocidio. Le Visioni di Medea: Trani e le sue religioniGli eventi sono cofinanziati dal programma iniziative estive del Comune di Trani e dal progetto del Corpo Europeo di Solidarietà ESC Medea, promosso da Arkadia ETS e finanziato dalla Commissione Europea, che si pone l'obiettivo di coinvolgere la comunità interculturale cittadina in un percorso di attivazione di comunità, con particolare interesse al Centro Storico di Trani.La rete organizzatrice: Legambiente Trani, Hub Porta Nova, Arkadia ETS, Il Colore degli anni, Xiao Yan, ANPI Trani, Delfino Blu, Trani Bene Comune, boaOnda, CGIL Trani, Compagnia della Rimessa, Cooperativa Oasi 2, Centro Jobel, la Locanda del Giullare. Con il supporto del Consigliere comunale Vincenzo Topputo con delega alle Politiche Giovanili, e dell'Assessora alle Culture Lucia De Mari.