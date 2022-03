Festa della donna, si conclude il corso di formazione per operatrici nel centro antiviolenza

Il corso, iniziato nel mese di ottobre 2021, nasce per offrire gli strumenti indispensabili e le informazioni necessarie alle corsiste al fine di operare con preparazione e grande sensibilità all'interno dei centri antiviolenza, così come previsto dalla legge 29 del 4 luglio 2014 della Regione Puglia.

Il corso rappresenta anche un momento di confronto e di arricchimento sul tema della violenza di genere, necessario per attuare l'opera di cambiamento culturale che abbia lo scopo di contrastare questo fenomeno che purtroppo, ancor'oggi, risulta essere sempre più diffuso.

Nella giornata conclusiva di questo percorso di formazione, che si terrà oggi dalle 15.30 alle 18.30, presso la Sala Teatro del Centro Jobel (Via Giuseppe Di Vittorio n. 60 – Trani) è prevista la consegna degli attestati.

Inoltre, il Cav Save e l'Ambito di Trani -Bisceglie, per l'occasione, hanno organizzato un momento formativo con la presenza e l'intervento della Dott.ssa Giulia Sannolla, Referente Area Antiviolenza Regione Puglia e con l'intervento di Christian Binetti, attore attivista, regista e presentatore, che eseguirà dei monologhi sul tema della parità di genere e sul senso della giornata dell'8 marzo.

Durante l'evento sarà proiettato uno spot incentrato sulla parità di genere che pone un'attenta riflessione sugli stereotipi che alimentano il divario tra donne e uomini, pensato e elaborato dal Cav Save. Lo spot sarà trasmesso sui canali social del Cav e della Cooperativa che lo gestisce nonchè di tutti coloro che vorranno condividerlo.

L'iniziativa è commentata così da Roberta Rigante, assessore all'inclusione sociale della Città di Bisceglie: "Si conclude simbolicamente nella giornata dell'8 marzo il corso di formazione per operatrici di sportello organizzato dal Centro Antiviolenza d'Ambito Save. Purtroppo gli accessi al centro sono ancora numerosissimi, la violenza di genere è un fenomeno dalle dimensioni ancora molto preoccupanti per cui è assolutamente importante, in una giornata come quella dell'8 marzo, continuare a parlare di parità di genere e formare operatrici che siano in grado di accogliere e sostenere le donne vittime di violenza in un percorso di emancipazione e autonomia. I Comuni di Trani e Bisceglie, sotto l'egida dell'Ambito Sociale di Zona, credono fortemente nella necessità di continuare lungo questa strada".

Alessandra Rondinone, assessore ai servizi sociali della Città di Trani, pone l'accento sulla valenza del percorso intrapreso: "L'iniziativa richiama l'attenzione sull'importanza di una formazione multidisciplinare e specifica che sappia coordinarsi con le esigenze del territorio con cui si pone in collaborazione. Difatti, sarebbe riduttivo e ingiusto fermarsi a riconoscere i Centri antiviolenza come meri luoghi di accoglienza. Sono luoghi in cui si costruiscono saperi, progettualità, competenze e speranze in un percorso che porta la donna a riprendere in mano la sua esistenza".

Il Centro Antiviolenza "SAVE" di Trani, gestito dalla Coop. Soc. Promozione Sociale e Solidarietà, impegnato da anni nel contrasto al fenomeno della violenza di genere in convenzione con l'Ambito di Tranii – Bisceglie, con il prezioso supporto dell'Ufficio di Piano, guidato dal Dirigente dott. Alessandro Attolico, presenta le iniziative di sensibilizzazione legate alla "Giornata internazionale della Donna". Questa giornata oltre a vedere impegnate le operatrici del Cav nelle scuole di Trani e Bisceglie per le attività di sensibilizzazione, si pone quale giornata conclusiva del Corso di Formazione per operatrici del Centro Antiviolenza "Si.Cura – percorso formativo per l'accoglienza, l'ascolto e la presa in carico della donna".