Festival dell'arte pirotecnica: artisti prestigiosi illumineranno il cielo e il mare di Trani

Il sud Italia, coi suoi maestri nell' arte pirotecnica, sarà presente al festival che avverrà a Trani il 26 e 27 febbraio in un'edizione speciale, per la prima volta in pieno inverno.Saranno presenti la Senatore Fireworks di Cava dei Tirreni, Pirotecnica fratelli Panella da Ponte, in provincia di Benevento; Speciale Show Sogno a Colori dei fratelli Delvicario di San Severo (Foggia) e la Fire Light srl di Giuseppe Roberto da Bari in collaborazione con L'artificiosa dei fratelli Di Candia da Sassano, in provincia di Salerno.L'annuncio è stato dato dall' organizzatore Cristoforo Todisco con la locandina aggiornata.