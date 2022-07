Festival Il Giullare, al via il contest tra compagnie teatrali

Il Festival nazionale "Il Giullare - Teatro contro ogni barriera" entra nel vivo della sua programmazione e lo fa con il tradizionale contest tra le compagnie teatrali che giungeranno a Trani da ogni parte d'Italia. Dal 18 al 23 luglio al Centro Jobel di Trani (via G. Di Vittorio) giovani artisti si alterneranno sul grande palcoscenico che coniuga cultura, spettacolo e inclusione allo scopo di affascinare ad un nuovo modo di vivere la normalità e la diversità attraverso l'arte. Il progetto nasce nel 2008 con l'obiettivo di dimostrare, attraverso l'arte, il teatro e la cultura che la diversità è ricchezza e risorsa.Ad aprire la settimana del contest, che sarà accompagnato da un'originale conduzione a cura di Marco Colonna con al fianco alcuni degli attori della Compagnia teatrale "Il Giullare", domenica 17 luglio alle ore 21 il concerto della "Vagaband", gruppo composto da circa 10 musicisti con e senza disabilità con un repertorio di canzoni italiane che attraversano gli anni Sessanta fino agli anni nostri.Il 18 luglio, alle 21.15, in programma "Sonnambuli, se c'è un rigore lo tiro io", spettacolo a cura della compagnia "Mayor Von Frinzius" di Livorno. L'anteprima dello spettacolo è a cura del laboratorio musicale del centro diurno per persone con disabilità del Centro Jobel.Il 19 luglio, alle 21.15, in programma lo spettacolo "Senza titolo, senza trama", a curadi "Autistic Red Fryk Hey" di Cuneo. Prima della rappresentazione sarà proiettato il corto "Ma tu sei felice?" con una menzione speciale alla X edizione del festival "Corto ma non troppo" di Paliano, regia di Daniele Cascella.Il 20 luglio, alle 21.15, in programma lo spettacolo "Down" a cura della compagnia "Collettivo Clochart" di Rovereto. Prima della rappresentazione si terrà una performance di musica inclusiva con il pubblico dal titolo "Conductions'- Fiori al Quadrato", a cura di Dall'Arche Augusta e Vito Antonio Indolfo di Putignano.Il 21 luglio, alle 21.15, in programma lo spettacolo "Tu sei infinito" a cura della compagnia "La casa di Asterione" di Ascoli Piceno. L'anteprima è riservata alla presentazione del libro "Più forti della X Fragile" a cura di Viviana Scannicchio dell'associazione Italiana X Fragile.Il 22 luglio, alle 21.15, in programma lo spettacolo "Alla fine arriva sempre l'estate", a cura della compagnia "La giostra" di Vicenza. Prima della rappresentazione si terrà una performance musicale con bambini autistici dal titolo "Musica in Gioco" a cura dell'associazione "Time Aut & Friends" di Trani.Il 23 luglio, alle 21.15, in programma lo spettacolo "Zero non vale nulla ma fa la differenza", a cura della compagnia "Diversamente in danza" di Verona. Prima della rappresentazione in programma un incontro con Rinaldo Pinto, Ambasciatore del Patto europeo per il clima.Durante tutti gli eventi sarà allestita, a partire dalle 20 presso il Centro Jobel, un'area food in cui degustare panini gourmet preparati dalla Locanda del Giullare che, per l'occasione, resterà chiusa in piazza Mazzini per essere a completo servizio del Festival.A valutare gli spettacoli una giuria composta da rappresentanti istituzionali, giornalisti, attori e registi teatrali che avrà il compito di decretare i "vincitori", presieduta dal giornalista tranese Nico Aurora.Il Festival, giunto alla 14esima edizione, è un'opportunità preziosa di espressione artistica, un teatro contro ogni barriera in cui sul palco, nell'incantevole gioco delle parti, si annullano le differenze per esaltare le maschere degli attori.Il cartellone di eventi è iniziato lo scorso 1 luglio e terminerà il 7 agosto con il Gran Galà del Giullare, una serata spettacolo con ospiti e performance. Tra gli eventi di spicco quello del 6 agosto in piazza Duomo dove Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo, a 20 anni dalla morte del padre, racconterà e canterà le canzoni del padre.