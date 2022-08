Festival Il Giullare, sabato Alberto Bertoli per raccontare e cantare le canzoni del papà

L'estate del Festival "Il Giullare - Teatro contro ogni barriera" di Trani volge al termine ma prima del grande galà di chiusura, in programma domenica 7 agosto in piazza Duomo, c'è spazio per eventi culturali e appuntamenti per tutte le età.Domani, sabato 6 agosto, alle 21, in piazza Duomo a Trani, si terrà il concerto di Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli. A 20 anni dalla morte del padre, Alberto canterà le canzoni del cantautore e "cantastorie". Durante la serata, condotta dalla giornalista Rai Paola Severini Melograni, verrà dato ampio spazio ad un'intima narrazione sul rapporto tra padre e figlio, condita dal racconto di aneddoti di famiglia."Una particolare condizione fisica dovrebbe incuriosire ed aprire al nuovo, non allontanare" spiega Bertoli. "Confrontarsi con una differenza, fisica o culturale, ci porta con brutalità a guardare i propri limiti. Non tutti siamo abili a fare alcune azioni ma non è detto che sia un male, è semplicemente una condizione di vita da accettare. Ognuno di noi ha la sua unicità, che bisogna portare a galla e far sì che sia distintiva, cosicché le differenze non siano più un qualcosa che divide le persone ma che le unisce".Sempre nella giornata di sabato, alle 10, al Lido Colonna di Trani, è in programma un'attività per i bambini in compagnia Daniele Cassioli, campione paraolimpico di sci nautico e scrittore, cieco dalla nascita. Entrambi gli eventi sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione sul sito www.ilgiullare.it.