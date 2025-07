Festival Il Giullare, stasera il gran finale del contest teatrale

L'appuntamento più importante, o almeno il più atteso, del ricco cartellone del Festival il Giullare sta per arrivare. Sabato 19 luglio alle 21 nel teatro all'aperto del Centro Jobel (via G. Di Vittorio, 60 Trani) durante la serata del gala delle Compagnie presentata dall'irresistibile irriverenza di Marco Colonna, sarà premiata una tra le formazioni in arrivo come sempre da tante città d'Italia. Le compagnie di Roma con Incantesimo a mezzanotte, Verona con Alte frequenze, altre sequenze, Venosa e Bernalda con Il mistero di Notre Dame, Adelfia con I promessi sposi Special edition, Foggia con Down the wall sketch, Gioia Del Colle con Io a teatro si sono esibite sul palco del centro Jobel per l'intera settimana.Gli attori non professionisti ma certamente appassionati, hanno portato in scena diversi generi: dalla danza al dramma, dal musical ai classici fino al teatro sperimentale. La magia del Giullare sta nella sua semplicità, una luce nel buio illumina le caratteristiche di ogni essere umano a nudo sul palco, scevro da ogni caratteristica fisica o psichica, che colpisce il pubblico con una risata o una lacrima, questa è la potenza del messaggio di reale inclusione trasmesso dalle assi di un palco, che da diciassette anni si è fatto strada arrivando a farsi conoscere dall'Italia intera. Nessuno si è risparmiato portando anima e impegno al servizio dell'arte, mostrando al numeroso pubblico presente durante le sei serate quanto le varie sfaccettature della cultura possano mettere in secondo piano le fragilità di ciascuno mostrando soltanto la persona, oltre ogni barriera della disabilità.Il sostegno alla kermesse di quest'anno vede coinvolte diverse realtà del territorio e non solo: Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministro per le disabilità; la Regione Puglia con la Presidenza del Consiglio Regionale; Garante Regionale dei Diritti delle persone con Disabilità; Puglia Culture; Rai per la Sostenibilità; Fondazione Vincenzo Casillo; Centro di servizio al volontariato San Nicola di Bari; Learning Sciences Institute, Università di Foggia. Da questa edizione il Festival si fa itinerante e, dopo l'altro atteso appuntamento di martedì 22 luglio con lo spettacolo Frà (qui il link per l'acquisto del biglietto https://www.mailticket.it/evento/47946/fra) dedicato alla vita da giullare di Dio di San Francesco, la superstar del medioevo, per la regia e l'interpretazione di Giovanni Scifoni - tra i protagonisti della serie Rai Doc, nelle tue mani che celebrerà i 30 di associazione e 20 anni di cooperativa di Promozione Sociale e Solidarietà che organizza il Festival, si torna a Corato con il concerto di fisarmonica e chitarra di Massimo Tagliata, fisarmonicista cieco dall'età di sei anni e Andrea Dessì chitarrista jazz di grande fama, sabato 26 luglio alle ore 21 nel Chiostro di Palazzo di Palazzo di Città (evento gratuito su prenotazione www.ilgiullare.it).Sabato 2 agosto l'appuntamento con il talk musicale tra Paola Severini Melograni giornalista e conduttrice Rai, e la band Ladri di carrozzelle (evento gratuito con prenotazione www.ilgiullare.it). Domenica 3 agosto consueto appuntamento con il grande show del Gala il Giullare che prevede tantissimi ospiti di rilievo nazionale. presentati da Veronica (speaker di Radionorba) e Marco Colonna.Per ogni ulteriore informazione il sito web www.ilgiullare.it e le pagine social del Festival Il Giullare seguiranno ogni aggiornamento.