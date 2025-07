Il Festival Pianistico Internazionale del Mediterraneo entra nel Fus: Trani tra i grandi festival finanziati dal Ministero della Cultura

Il, nato a Trani, è stato ufficialmente ammesso al contributon riconoscimento prestigioso che lo inserisce tra i grandi festival italiani finanziati dallo Stato, accanto alle più importanti realtà musicali del Paese. È un traguardo straordinario, che premia anni di lavoro, passione e impegno, ma anche l'audacia e il coraggio che nascono dall'unione di talenti strairdinari. Per gli organizzatori significa entrare in una rete culturale di altissimo livello e, soprattutto, continuare a far arrivare risorse nella propria amata città e nella Regione Puglia. Il sostegno del Ministero si aggiunge infatti a quello già consolidato della Regione Puglia, che da anni investe nel progetto, contribuendo a trasformare Trani in un punto di riferimento musicale per tutto il Mediterraneo.Dietro il Festival c'è una realtà giovane e internazionale:e, fondata a Trani durante il lockdown da musicisti provenienti da tutto il mondo. È proprio in Puglia che questi artisti hanno scelto di costruire una casa per la musica, la formazione e il dialogo tra culture, radicando questo progetto a Trani, attrattiva oggi per giovani studenti e maestri da Stati Uniti, Europa, Brasile, Virginia, Cina , Giappone e oltre.L'Accademia Filarmonica Internazionale del Mediterraneo, nata in seno, organizza lezioni aperte al pubblico, masterclass internazionali, attività per le scuole e concerti che coinvolgono l'intera comunità. Un progetto culturale vivo, che trasforma Trani in un laboratorio artistico permanente e dinamico. Tra i momenti più significativi degli ultimi anni, la partecipazione ufficiale al. L'Orchestra, in quell'occasione, ha scelto di portare con sé anche un brano del compositore traneseper rendere omaggio alla città e raccontarne la storia musicale.Portare Trani nel mondo è la missione dichiarata di questi giovani artisti: ambasciatori culturali di una città con radici storiche, artistiche e musicali profondissime. Il riconoscimento ministeriale segna un nuovo inizio: più concerti, più ospiti internazionali, più visibilità per Trani. La musica si conferma ancora una volta linguaggio universale e strumento di promozione culturale e turistica del territorio.Siamo felici di intercettare questi importanti fondi e di farli arrivare nella nostra amata Regione!", scrivono i giovani dell'Orchestra, "Grazie a tutti voi che ci avete sostenuto dal primo momento! Continuiamo insieme in questo incredibile percorso!"