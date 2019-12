Finalmente è Natale, corteo e recital della D'Annunzio con più di 500 presenze

8 foto Scuola D'Annunzio

Questo è il periodo piu' bello dell'anno , si sa , specialmente per i piccoli, ma cosa accadrebbe se un anno, sul calendario, scomparissero tutti i giorni di dicembre?E perché mai poi? Forse perché si è perso il vero significato del Natale? E' questo il tema del meraviglioso recital "Finalmente è Natale!" allestito il 20 dicembre 2019 dal 3^ Circolo Didattico "G.D'Annunzio".Dapprima un gioioso corteo partito dalla Scuola Primaria "Papa Giovanni XXIII" in via Stendardi 12 ha percorso ed animato le vie della città per poi confluire nella piazzetta antistante la Scuola Primaria "G.D'Annunzio" in via Pedaggio S. Chiara, 75. Il corteo, appunto, costituito da teneri angioletti , pastorelli , i Re Magi ed un folto coro natalizio di scolaretti, tutti intenti ad accompagnare il Bambin Gesu': sono le alunne e gli alunni delle Scuole dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta", "Gianni Rodari" e "Papa Giovanni XXIII" che hanno risposto all'appello.Ed in piazzetta, poi, ricomposta la scena della Natività e deposto Gesu' Bambino tra le braccia di Sua Madre, la dolcissima piccola Rita, è stata la volta del recital vero e proprio: al tradizionale contenuto religioso si è aggiunto il tema legato all'importanza di donare a chi è meno fortunato, all'accoglienza ed all'inclusione, tutti contenuti molto cari al 3^ Circolo "G.D'Annunzio", non solo a Natale ma in ogni giorno dell'anno.Tra luci, colori e suoni un'atmosfera magica e la tenerezza dei piccoli hanno incantato tutti i partecipanti.Un grande successo, dunque, con piu' di 500 presenze ed un'occasione importantissima per stringere un legame sempre piu' forte tra i tre attori principali di un processo educativo: Famiglie, Scuola e Territorio, quest'anno rappresentato dal Presidente della Commissione VI (Politiche comunitarie - Lavoro - Formazione professionale) della Regione Puglia,Dr. Domenico Santorsola, il Sindaco della Città di Trani, Avv. Amedeo Bottaro, l'Assessore Cecilia Di Lernia ed il Parroco di Santa Chiara don Alessandro, con il diacono Michele Riondino, che oltre all'istituzionale saluto si sono realmente "calati" nella scena tra i bimbi.Piena soddisfazione è stata espressa dal Dirigente del 3^ Circolo "G.D'Annunzio", Prof.ssa Angela Tannoia che ha voluto ringraziare i convenuti e le famiglie per la collaborazione nonché la Polizia Municipale per l'ottimo operato volto a garantire la sicurezza di tutti.Ed un augurio di Serene Festività e di Pace giunge all'intera Comunità Scolastica della città di Trani da parte della Prof.ssa Tannoia e da tutto il 3^ Circolo "G.D'Annunzio".