“Finalmente è Natale“: tutto pronto per il presepe vivente della scuola D'Annunzio

"Finalmente è Natale" con il 3^ Circolo Didattico "G.D'Annunzio". Il ricco calendario dell'Avvento 2019 della scuola tranese presenta il suo fiore all'occhiello. Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Angela Tannoia, i docenti con il personale ATA, sono orgogliosi di invitare la cittadinanza al Presepe vivente che verrà allestito il 20.12.2019 nella piazzetta antistante la sede centrale del 3^ Circolo, in Via Pedaggio Santa Chiara.La rappresentazione del Presepe sarà preceduta dal tradizionale corteo di genitori ed alunni che animerà festosamente le vie della città e si articolerà come segue:- Partenza dalla Scuola Primaria "Papa Giovanni XXIII" in via Stendardi 12 - Ore 16.00;- Corteo per c.so Regina Elena, c.so Vittorio Emanuele, p.zza Domenico Sarro;- Arrivo in via Pedaggio S.Chiara – Ore 17.00.Nella piazzetta antistante la sede centrale del 3^ Circolo "G.D'Annunzio", il presepe vivente si comporrà con teneri momenti di gioia, condivisione e solidarietà anche alla presenza delle Autorità civili e religiose, invitate all'evento-spettacolo. A coronamento di un lungo ed intenso lavoro da parte delle docenti, tale manifestazione rappresenta il prodotto di un'attività educativa, propria di una Scuola che intende aprirsi all'intera comunità cittadina, con la precisa volontà di richiamare l'attenzione sull'importanza di una didattica inclusiva e sensibile ai bisogni ed ai cambiamenti del territorio. Non mancate, per vivere insieme la vera atmosfera del Natale.