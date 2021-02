Auto finisce contro i cartelloni pubblicitari in via Imbriani

Una manovra errata, un ostacolo improvviso da evitare, un malore del conducente? Pochi minuti fa un Suv bianco che transitava all'altezza dell'incrocio fra corso Imbriani e via Istria è finito contro la barriera in ferro che delimita il marciapiede con i cartelloni pubblicitari. Traffico rallentato e rilievi del caso da parte della Polizia Municipale, intervenuta sul posto per stabilire l'esatta dinamica dell'impatto. Seguono aggiornamenti.