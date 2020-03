Finisce l'incubo per il tranese guarito dal Covid-19: è tornato a casa il "paziente 1" della Bat

È tornato a casa il paziente uno della Bat definitivamente guarito dal Covid-19. Il 47enne tranese ha finalmente riabbracciato la sua famiglia e così, dopo un lungo ricovero nel reparto di Malattie infettive dell'Ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie, è finito quello che per lui e per i suoi cari è stato un terribile incubo. Nonostante fosse guarito già da dieci giorni e i medici avessero scongiurato l'ipotesi di una ricaduta, all'uomo e a tutta la sua famiglia era stato consigliato un ulteriore periodo di isolamento. Infatti, nonostante il parere positivo dei dottori, il dirigente dell'Asl Delle Donne aveva disposto che prima che l'uomo potesse far ritorno a casa, finisse il periodo di quarantena per i suoi familiari.Ora, però, il countdown è terminato e il 47enne ha potuto scrivere la parola fine a questa terribile storia. Domani,, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di TraniViva l'intervista al "paziente 1 della Bat". In diretta anche Amedeo Bottaro, sindaco di Trani, e Francesco Saverio Rossi, giornalista di TeleDheon.