Follette per un giorno 2025. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Associazioni

“Follette per un giorno”: un momento di condivisione e solidarietà in villa a Trani

L’iniziativa di “Folletti Laboriosi 2.0 OdV” ha avuto un grande seguito anche per la sua dodicesima edizione

Trani - lunedì 20 ottobre 2025 12.20
Per tutta la giornata di ieri, nello chalet della villa comunale di Trani, si è tenuta la dodicesima edizione di "Follette per un giorno", l'iniziativa benefica di "Folletti Laboriosi 2.0 OdV", che quest'anno ha avuto come tema "abbi cura di te". Questa frase sovente è detta alle persone care, ma spesso ci si dimentica di prendersi cura di se stessi, e ancora di più, che vi sono tante persone lasciate sole nel prendersi cura di sé. Proprio per questo è fondamentale sensibilizzare sull'importanza dell'aiutare chi è meno fortunato, anche con un piccolo gesto.

Proprio per questo motivo l'associazione promotrice, in collaborazione con "Komen Puglia" e "I colori dell'anima", ha promosso quest'iniziativa, in linea con lo spirito con cui è nata l'associazione, ovvero quello di realizzare dei manufatti che vengono successivamente donati. Ieri mattina tantissime persone hanno riempito lo chalet, "sferruzzando" e condividendo del tempo di qualità, creando manufatti in maglia, mettendoci passione, fantasia e amore. L'intento non era creare oggetti perfetti, ma creazioni che trasmettessero la bellezza del condividere e dello stare insieme.

I manufatti creati ieri saranno donati alle donne che stanno curandosi contro il cancro per mostrare loro vicinanza, solidarietà e per farle sentire meno sole in un cammino che spesso si fa arduo e buio. Alle donne seguite dall'associazione "I colori dell'anima" saranno donati un fiocco e una sciarpina, sempre realizzati a mano, mentre per "Komen" sono state realizzate delle presine che saranno dei gadget utilizzati per la raccolta fondi destinata alla realizzazione dei progetti dell'associazione. Questo piccolo, ma allo stesso tempo, grande gesto vuole essere una luce nei momenti di sconforto, riaccendendo la speranza per quanti stanno soffrendo nel percorso doloroso che porterà, si spera, verso la guarigione.

La presidente Angela Maria Contento sottolinea l'importanza di iniziative di questo genere per sensibilizzare le persone a fare prevenzione ma non solo; è importante anche la rete associativa sul territorio per aiutare chi sta affrontando la malattia, ma anche chi la malattia l'ha superata, perché c'è sempre bisogno di un sostegno, soprattutto psicologico. Con un po' di amarezza, tuttavia, Contento ammette che c'è ancora tanto da fare sul fronte della solidarietà, perché – afferma "nel momento in cui si fa rumore, tante persone sposano la causa ma poi, al di là degli eventi o delle ricorrenze, c'è sempre bisogno di ricordare che questi problemi esistono".
  • Solidarietà
