Fondazione Megamark: luci e solidarietà a Natale

Anche quest’anno in dono alla città di Bari un albero di Natale illuminato e per tutto il mese ogni giorno 100 spese per le famiglie in difficoltà

È alto circa 30 metri ed è adornato con oltre 100 mila lampadine l'albero di Natale che, anche quest'anno, la Fondazione Megamark di Trani, onlus dell'omonimo Gruppo, insieme ai supermercati A&O, dok, famila, Numeri primi e ai pet store Joe Zampetti donano alla città di Bari.Realizzato dalla MarianoLight, l'azienda salentina famosa in tutto il mondo per le sue sculture di luci e in allestimento in questi giorni in Largo Giannella, sarà illuminato mercoledì 8 dicembre.Inoltre, a partire da quel giorno, il Gruppo Megamark e i suoi supermercati doneranno al Comune di Bari cento spese al giorno per i trenta giorni in cui l'albero resterà acceso, destinate alla 'Casa delle bambine e dei bambini' e distribuite dall'assessorato al Welfare del Comune di Bari alle famiglie più fragili della città.«Si avvicina il secondo Natale in era Covid e, in questo periodo storico senza precedenti– dichiara il Cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione e del Gruppo Megamark - sentiamo tutti il bisogno di un po' di normalità, di assaporare le piccole gioie della vita e riscoprire il calore degli affetti, incantanti dalla magia del Natale. Anche quest'anno vogliamo dare un contributo affinché sia meno buio, facendo sentire la nostra vicinanza soprattutto alle famiglie più bisognose di aiuto. L'augurio è che tutti possano vivere queste festività natalizie con maggiore serenità».