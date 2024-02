Fondazione S.E.C.A., per “Cabaret di Stelle” arriva il mattatore Nicola Pignataro

Lanon spegne mai i suoi motori e per la stagione invernale, unitamente alle molteplici attività che si susseguono all'interno del Polo Museale, presenta un progetto del tutto nuovo:una rassegna umoristico – cabarettistica con la partecipazione di quattro grandi artisti del panorama comico pugliese.Si susseguiranno quattro appuntamenti, con altrettanti comici tutti "made in Bari" già molto amati e apprezzati dal pubblico, si fanno portatori autorevoli di sorrisi e buonumore garantendo con i propri repertori in pieno stile pugliese, serate ricche di umorismo e grande ilarità. La direzione artistica è affidata a Giuliano Ciliberti.La rassegna prende il via ilcon il mattatoreda oltre sessant'anni sulle scene teatrali e cinematografiche che attraverso la sua arte e i suoi monologhi è diventato una vera e propria leggenda del teatro vernacolare barese e non solo. Un autentico "ambasciatore" della baresità oltreconfine.in vendita suo presso la sede del Polo Museale.A seguire altri tre appuntamenti: venerdì 23 febbraio con Renato Ciardo; venerdì 1° marzo con Franco Spadaro; venerdì 15 marzo con Nico Maretti.La rassegna è in collaborazione con Fineco Bank Private Banking Barletta, Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva e Regione Puglia.Info: tel. 0883.58.24.70 o mail: info@fondazioneseca.it