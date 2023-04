Fondazione Seca compie 7 anni, una tre giorni per festeggiare l'evento

La storia continua a scriversi e non smette mai di stupire. Anche la storia della Fondazione S.E.C.A., giunta al settimo anno di attività, è costellata di grandi opere ed eventi unici, che ne hanno determinato significativi riconoscimenti di ogni genere a livello nazionale, in modo particolare per il "Museo della macchina per scrivere" che ne fa da traino.In occasione della ricorrenza è stata programmata una "tre giorni" (dal 22 al 24 aprile) per festeggiarne l'evento e, come da tradizione, coinvolgere l'intera collettività in uno dei momenti significativi della vita culturale della Fondazione. A farne da sfondo, una singolare mostra fotografica dedicata alla straordinaria storia della "Ing. C. Olivetti & C." in cui oltre 35 scatti daranno voce al racconto dell'azienda italiana che si è distinta sin dai primi del '900 e che oggi rappresenta per la Fondazione S.E.C.A., con la sua collezione di macchine per scrivere, assieme alle tante provenienti da tutto il mondo, custodite al Polo Museale, il fiore all'occhiello.Seguirà la proiezione di un film con riferimenti storici e rivisitazione di momenti caratteristici della vita aziendale secondo la visione di Adriano Olivetti.Un consueto appuntamento artistico musicale di spessore con arrangiamenti dei più famosi brani pop e jazz di Burt Bacharach, pianista, compositore e produttore discografico fra i più importanti nella storia del suo genere, farà da sipario a chiusura dell'evento che, come ogni anno sarà di grande auspicio.· Sabato 22 aprile, ore 10,00 nella Corte del Polo MusealeApertura mostra "Tempo senza Tempo – Scenari Olivettiani": racconto fotografico di oltre un secolo di Impresa. In esposizione fino al 2 maggio.· Sabato 22 aprile, ore 18,30 nella Sala Conferenze del Polo MusealeProiezione del film "Adriano Olivetti – La forza di un sogno" – 1^ parteFilm di Michele Soavi ispirato alla vita di Adriano Olivetti, con Luca Zingaretti, Stefania Rocca, Elena Radonicich, Serena Rossi e Francesco Pannofino.· Domenica 23 aprile, ore 18,30 nella Sala Conferenze del Polo MusealeProiezione del film "Adriano Olivetti – La forza di un sogno" – 2^ parte· Lunedì 24 aprile, ore 20,30 nella Sala Conferenze del Polo MusealeConcerto omaggio al grande compositore americano Burt Bacharach"The best of Bacharach" con il M° Antonio Palazzo (arrangiamenti e pianoforte), Pasquale Angelini (batteria), Gianluca Aceto (basso), Cristian Mele (sax), Luciana Negroponte (voce)