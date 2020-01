Forza Italia Trani: «Stiamo per annunciare un candidato sindaco di assoluto rilievo»

Forza Italia è pronta alla imminente sfida elettorale con Trani, le Tranesi e i Tranesi al centro dei nostri programmi, del nostro lavoro e dei nostri impegni. Il partito, in questi giorni festeggia i suoi 26 anni, forte della sua esperienza sul territorio. Un partito che ha saputo donare alla Città, quando ha avuto la possibilità di amministrare, senza che "forze" esterne l'abbiano mandata a casa, le uniche importanti infrastrutture che si siano viste negli ultimi 30 anni.Oggi, più che mai, Forza Italia Trani si apre a tutte e tutti coloro che vorranno dare un concreto, fattivo, importante contributo di idee, programmi, partecipazione per le elezioni del 2020 nella nostra Trani e sta alacremente, come sempre negli ultimi anni, lavorando, con gli amici/alleati del centro destra, per mandare a casa le sinistre e per ridare alla Città una prospettiva politica, seria e concreta, volta a valorizzare la storia straordinaria di Trani, soprattutto attraverso il rilancio del commercio, delle attività produttive, della cultura e del turismo. Un'idea di Trani, insomma, lontana anni luce da quella descritta nella relazione al parlamento della Direzione investigativa antimafia relativa al primo semestre del 2019, una relazione che descrive un territorio martoriato dal malaffare.Forza Italia, oggi più che mai, rappresenta il centro moderato, un partito che è continuatore della tradizione democratica, liberale, europeista, cristiana dell'occidente e dei suoi principi fondanti. Essere vicini a Forza Italia significa coltivare questi nostri valori di riferimento per farli diventare i pilastri del rilancio della nostra Città, una Città, oggi, in grande difficoltà per via delle scellerate politiche locali e regionali del centro sinistra, si pensi su tutti a quelle in ambito sanitario, ma una Città che riteniamo abbia tutte le risorse, soprattutto umane (altro che forestieri) per un rilancio immediato, pronto e duraturo.Con le amiche e gli amici, nostri alleati del centro destra, stiamo per annunciare un candidato Sindaco di assoluto rilievo, sorretto da una coalizione di primissimo livello. C'è anche l'obiettivo di rimettere al centro dell'agone politico i partiti così come previsto dalla nostra Costituzione.Si ritiene, infatti, che sia giunto il momento di rivendicare il ruolo centrale dei partiti con la loro importante struttura locale, regionale e nazionale che vede in essi una squadra composta da una moltitudine di amministratori (consiglieri, Assessori, Sindaci, Deputati, Senatori, ecc.) seppur aperti a tutti quei movimenti e quelle liste civiche che, come in alcuni casi già sta accadendo, vorranno seriamente compartecipare al rilancio della Città e non a quelle che, mascherandosi dietro una dichiarata neutralità partitica, a volte, sembrano mosse più da una esigenza di salire, di volta in volta, sul carro del vincitore che da vero amore per la Città.