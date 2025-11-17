Andrea Ferri candidato BAT
Speciale

“Fra la gente”, l’incontro a Trani con Andrea Ferri

Ampia partecipazione all'incontro promosso dal gruppo tranese di Fratelli d’Italia

Trani - lunedì 17 novembre 2025 15.12
Si è svolto ieri, domenica 16 novembre, presso il comitato elettorale di Andrea Ferri, l'evento "Fra la gente", appuntamento organizzato dal gruppo tranese di Fratelli d'Italia per sostenere la candidatura del giovane esponente cittadino al Consiglio regionale della Puglia. Un incontro partecipato, vivace, segnato da una forte presenza di cittadini e simpatizzanti, che hanno affollato la sede per ascoltare le proposte politiche portate avanti dal gruppo.

A fare gli onori di casa è stato Michele Scagliarini, coordinatore cittadino di FdI e moderatore della serata, che ha introdotto gli interventi dei numerosi ospiti istituzionali presenti: l'eurodeputato Francesco Picaro, l'europarlamentare Chiara Gemma, la deputata Mariangela Matera e l'eurodeputato Francesco Ventola.

Non è mancato il sostegno del candidato presidente alla Regione Puglia, Luigi Lobuono, che – impossibilitato a raggiungere Trani di persona – ha scelto di collegarsi telefonicamente per salutare i presenti, incoraggiare Ferri e ribadire l'importanza della mobilitazione al voto in vista delle imminenti elezioni.

L'appuntamento ha rappresentato per molti un'occasione per avvicinarsi al candidato e confrontarsi sulle priorità politiche del territorio. Un clima dinamico, sottolineato dagli interventi raccolti durante la serata.

«La gente mi chiede di non cambiare e io non ho intenzione di farlo» ha affermato Andrea Ferri ai nostri microfoni, ribadendo il proprio impegno indipendentemente dall'esito elettorale. Il candidato ha poi posto l'accento su uno dei temi cardine della sua campagna: «Mi concentrerò sulla sanità nella BAT, aver perso il 50% dei posti letto passando da 1400 a 700 posti letto in 10 anni è un gravissimo problema per i pugliesi. Questi lunghissimi periodi di attesa che vengono a crearsi sono inaccettabili. Necessario intervenire».



Particolarmente incisivo anche l'intervento dell'onorevole Francesco Ventola, che ha allargato lo sguardo alle criticità del territorio locale e non: «Trani è una città ferma, ha visto le sue municipalizzate svendute. Le amministrazioni di questi anni si sono molto caratterizzate per la loro litigiosità che certo non fa bene al territorio. Vogliamo tornare al buon governo. Senz'altro tra i problemi più rilevanti a livello regionale ci sono la sanità, i rifiuti, il trasporto pubblico locale e la xylella. Trani ha visto chiudere il suo ospedale ed è inaccettabile».

Sullo stesso registro si è mosso anche Michele Scagliarini, che ha commentato con soddisfazione la grande partecipazione registrata nel comitato: «Trani dopo 20 anni ha bisogno di un consigliere di centrodestra. Abbiamo bisogno di una svolta. Questa forte presenza di oggi è un segno anche per le prossime elezioni comunali. C'è passione e voglia di partecipare, di esserci».

Un appuntamento che, riafferma il valore e l'importanza della partecipazione politica, perché la politica stessa dovrebbe, in teoria, appartenere agli elettori, a tutti i cittadini. Il tutto nel fervido e scoppiettante clima reso tale dall'avvicinarsi della competizione elettorale di domenica prossima.
