Franco Giusto: "Non sono condizioni degne di uno stadio"

Riportiamo integralmente il comunicato del presidente ASD Città di Trani 2019, all'indomani di una domenica in cui lo stadio si è presentato in condizioni improponibili."Queste sono le condizioni del terreno di gioco dello stadio comunale di Trani a mezz'ora del fischio d'inizio. L'arbitro non vuol far iniziare la partita perché non si vedono le linee.I responsabili dicono di aver tracciato nella mattina di sabato ma viste le condizioni non penso sia proprio così.Oltre ai disagi per l'hub vaccinale istituita all ingresso degli spogliatoi principali ci mancava anche questo.Grazie all'incuria dell'amministrazione comunale ed ai gestori dello stadio. Per non parlare poi del campo de cavalcavia altra storia infinita.Investire a Trani é quasi impossibile.In settimana provvederò a fare un esposto alle autorità competenti.Per ora grazie. Poi vedremo cosa succederà. Il presidente dell asd città di Trani 2019."