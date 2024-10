Fratelli d’Italia in piazza per smuovere l’opinione pubblica sul degrado cittadino, partendo da Colonna

In piazza i principali rappresentati del partito al livello locale e nazionale per accendere un faro su ciò che non va in città

In piazza marinai d'Italia, domenica 27 ottobre, dalle ore 11:30 alle 13:00 si è svolta una vera e propria agorà che ha permesso alla cittadinanza di interfacciarsi con alcuni rappresentanti delle istituzioni, come Emanuele Cozzoli, consigliere comunale tranese, insieme al commissario cittadino Michele Scagliarini, Vincenzo Todisco e Raimondo Lima, dirigenti del partito.Diversi i temi trattati, e già noti alla comunità tranese, come il problema della sicurezza, sia dal punto di vista dei controlli effettuati dalle Forze dell'ordine sul territorio che dal punto di vista dell'incolumità pubblica, rispetto allo stato in cui versano i marciapiedi e le strade delle zone limitrofe a causa della crescita incontrollata dei pini marittimi, l'assenza dei bagni pubblici in quella zona, nonché l'annosa questione dell'affidamento dell'ex Lampara e dell'ex Pizzeria da Felice – La terrazza sul mare.Quest'occasione è stato un utile momento di incontro tra cittadini e politica, per ascoltare - proprio da chi vive quotidianamente nella zona - le problematiche del quartiere e proporre delle possibili soluzioni, in un clima costruttivo e di dialogo tra politica, istituzioni e cittadini