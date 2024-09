Fratelli d'Italia Trani: «Bene l'implementazione della videosorveglianza ma serve anche migliorare la pubblica illuminazione»

Powered by

«Sul tema della sicurezza Fratelli d'Italia apprezza gli interventi sulla videosorveglianza annunciati dall'assessore ma esprime forte preoccupazione sulla scarsa illuminazioneIn riferimento alle dichiarazioni dell'assessore Cecilia di Lernia relative all'implementazione del sistema di videosorveglianza con ulteriori 36 telecamere, oltre alle 60 già presenti, Fratelli d'Italia esprime vivo apprezzamento avendo più volte sollecitato tale intervento. Però, sempre in tema di sicurezza, preme ricordare l'annoso problema della pubblica illuminazione, strettamente connesso alla sicurezza e alla videosorveglianza.La scarsissima illuminazione, con zone completamente buie, dovuta alle pessime scelte dell'amministrazione comunale, facilita il verificarsi di eventi criminosi e ciò concorre a creare un clima di assoluta insicurezza fra cittadini e commercianti.Inoltre, in presenza di eventi criminosi che si verificano nelle ore notturne, le telecamere rischiano di essere poco utili ad individuare i responsabili dei reati a causa della pessima illuminazione. Per tali motivi Fratelli d'Italia chiede all'assessore di Lernia di sollecitare l'amministrazione comunale ad intraprendere qualsiasi iniziativa utile alla risoluzione del problema relativo alla pubblica illuminazione», lo dichiara Michele Scagliarini, Commissario Cittadino di Fratelli d'Italia Trani.