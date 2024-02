Frecce Tricolori a Trani, annunciata la data: domenica 12 maggio

Le frecce tricolori arrivano a Trani, ma questo lo si era già preannunciato da tempo. Arriva oggi il calendario dell'evento: il 12 Maggio le Frecce Tricolore si esibiranno nei cieli di Trani.Il 28 agosto scorso, il primo cittadino tranese "ha manifestato all'Aero Club Bari la volontà di poter ospitare la Pattuglia Acrobatica Nazionale in occasione delle celebrazioni per lo scoprimento della targa intitolata al maresciallo di I° Classe Pietro Lettini, medaglia d'argento al valore Aeronautico ed in concomitanza dell'anniversario della "Crociera aerea del Decennale" a cui prese parte il trasvolatore tranese nel 1933".Con deliberazione della giunta comunale avente come oggetto "adesione progetto manifestazione aerea Frecce Tricolori", l'amministrazione ha manifestato "adesione alla proposta della manifestazione aerea della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori) – come si legge nel documento pubblicato sull'Albo Pretorio - ", impegnandosi allo "stanziamento della somma di € 40.000". Nella delibera si manifesta l'adesione alla proposta.