Fuori servizio l’ascensore della biblioteca comunale: e alcuni anziani rinunciano all’incontro dell’Auser

In attesa della riapertura completa della biblioteca comunale "Giovanni Bovio", che da qualche mese è oggetto di lavori di ampliamento di servizi e forniture grazie al finanziamento di 1 milione e 300 mila euro del bando "Community Library", l'ascensore della struttura comunale da qualche giorno è fuori uso per un guasto all'impianto. Così che, per raggiungere le sale ai piani superiori dove comunque si svolgono incontri e convegni, bisogna farsela…a piedi.E' accaduto infatti che la sala "Ronchi" ospitasse ieri sera un incontro dell'associazione Auser sul tema della "Terza Età: quale futuro?": ma il presente parla anche di piccoli acciacchi per gli appartenenti a questa fascia di popolazione. Così che alcuni, non potendo usufruire dell'ascensore per raggiungere la sala al secondo piano, hanno desistito dal dover salire le scale e sono tornati a casa.Dalla direzione, che si scusa per l'inconveniente, assicurano che il problema è già in via di risoluzione, e che la biblioteca riprenderà a funzionare in maniera completa (con tutti gli interventi migliorativi per l'utenza) nelle prossime settimane.