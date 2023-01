Furti di auto nella Bat, sette sono state ritrovate ad Andria dalla Polizia di Stato

Nell'ultima settimana, su impulso del Questore di Barletta Andria Trani Roberto Pellicone, le Volanti della Questura hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio con finalità di prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio (furti d'auto in particolare).Le operazioni si sono svolte in ogni area cittadina, con particolare focus sul locale centro storico, sui quartieri "Monticelli", "Camaggio" e "San Valentino" e, più ad ampio raggio, nell'intero agro andriese.Il bilancio e di: 921 persone identificate, diversi con precedenti di Polizia, 363 veicoli e 11 esercizi pubblici. Nell'ambito dell'attività perlustrativa, inoltre, sono stati rinvenuti, in totale, 7 veicoli risultati provento di furto: tutti in buono stato d'uso e marcianti. Pertanto, tutti riaffidati ai legittimi proprietari.