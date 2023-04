Furto d'auto ai danni di una famiglia di turisti in pieno centro a Trani

E ci risiamo, un'altra brutta storia che riporta alla ribalta la triste graduatoria delle città italiane quanto ai furti d'auto e che vede Trani sempre a questi amari vertici.Dietro i furti d'auto oltretutto non c'è solo il danno economico, ma anche una serie di problemi che possono rivelarsi davvero gravi, come nel caso della famiglia di turisti che, al ritorno da una passeggiata nel centro storico, non trovando più la propria auto parcheggiata si è trovata a dover affrontare il grave problema del reperimento di farmaci che con essa sono stati portati via e che sono di difficile reperimento . Soprattutto per questo dettaglio alcuni testimoni riferiscono di vere e proprie scene di disperazione perché evidentemente quei farmaci sono davvero importanti.Il problema c'è ed è pesante: per i cittadini che vedono andare in fumo a casa propia migliaia e migliaia di euro investite con sacrifici; per i turisti, per i quali al danno si aggiunge la beffa di essere partiti per un viaggio piacevole e di tornare con un danno enorme.Per il nome di una Città, che merita un' azione di prevenzione della violenza e della criminalità sempre più capillare - sicuramente complessa, difficile - a protezione di tutti.