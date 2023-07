Furto di pluviale alla biblioteca comunale

Ladri di oro rosso ancora in azione. Si indaga per dare un nome e un volto all'autore/i del furto di pluviale, canale di scarico delle acque piovane del tetto, dalla biblioteca comunale, da poco oggetto d'interventi di restauro. In tale occasione erano stati sostituiti anche i canali di scolo. Fondamentali per risalire agli autori del vile gesto potrebbero rivelarsi le immagini di videosorveglianza della zona.