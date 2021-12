Furto in una salumeria in via Mario Pagano, sottratto carico di Natale dal valore di circa 4 mila euro

Una refurtiva dal valore di circa 4 mila euro quella del furto messo a segno questa notte nella storica salumeria "Pappalettera" in via Mario Pagano. I ladri hanno agito in due momenti diversi nel cuore della notte: la prima volta per manomettere saracinesca e telecamere di videosorveglianza e la seconda, un'ora dopo, per portare via con un furgone i prosciutti appesi nella cella frigo.A nulla è valso l'arrivo sul posto poco dopo della vigilanza notturna: dei ladri oramai non c'era più traccia. I titolari non hanno potuto che constatare con enorme amarezza l'ingente perdita al mattino dopo la segnalazione della vigilanza.Sull'episodio indaga la Polizia di Stato.