Gestione di Palazzo Beltrani, avviso per avvio di fase di coprogettazione

La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto, è finalizzata all'individuazione di un Ente del Terzo Settore (ETS) con cui attivare un percorso di co-progettazione finalizzato alla successiva stipula di un accordo di convenzionamento per la gestione del complesso museale denominato Palazzo delle Arti Beltrani.Attraverso la pubblicazione dell'avviso si mira a individuare un unico soggetto, sia in forma singola che raggruppata, con cui avviare questo percorso.La fase di co-progettazione avrà durata massima di 2 mesi. In riferimento alla durata della gestione del Palazzo delle Arti "Beltrani", questa Amministrazione comunale intende valutare proposte progettuali che facciano riferimento ad un periodo di 10 anni.La domanda di partecipazione e la documentazione prevista dall'avviso, a pena di esclusione, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12 di venerdì 31 gennaio 2025.In allegato, l'avviso. Tutta la modulistica è disponibile all'albo pretorio on line.