Gigi Bucci a Palazzo Beltrani: "Caoticamente" in mostra dal 15 febbraio al 15 marzo

L'artista tranese Gigi Bucci è lieto di presentare la personale pittorica intitolata "Caotica-mente" che dà un incipit di conversazione sul complesso universo della mente umana, entrando in punta di piedi nel periodo caotico di se stessi nella società intrappolati, entrambi, in paradigmi e convenzioni sociali.In esposizione, per la prima volta nelle stanze del Palazzo Beltrani, una trentina di opere pittoriche realizzate con tecniche miste che ripercorrono le esperienze dell'artista , in continua ricerca della sensibilità giusta da condividere.Palazzo Beltrani si consolida fulcro dell'interesse all'arte della città di Trani, confermandosi un punto di riferimento per le molteplici forme di espressione dando spazio sia ai singoli artisti che alla riflessione teorica.L'esposizione è aperta al pubblico tutti i giorni, escluso il lunedì, e visitabile dalle 10:00 alle 18:00Domenica 18 febbraio 2024 l'artista dà appuntamento alle varie cariche politiche e giornalistiche per un happening, cogliendo lo spunto per disquisire in merito.