GiocAnch’Io, a Trani 50 appuntamenti per un natale creativo

Con l'inizio delle festività del Santo Natale, oramai alle porte, il Comune di Trani in collaborazione con la rete di associazioni "La Città che si anima", propone per tutti i bambini dal 4 ai 12 anni un fitto programma di iniziative, tutte dedicate alla creatività, allo sport, alla storia, al teatro, alla musica, al canto e tutto ciò che serve per vivere un Natale sereno e soprattutto ricco di amici.Le attività saranno organizzate da realtà sociali del nostro territorio, quotidianamente impegnate nella creazione di percorsi socio-educativi per i più piccoli e le loro famiglie a cominciare da: AGE Associazione Genitori; Albero della Vita; Azzurro Italia; Associazione Delfino Blu; Centro Jobel; Il Colore degli Anni; Parco Santa Geffa-Xiao Yan Rondine che ride.Le attività saranno organizzate sia accogliendo i bambini in piccoli gruppi di laboratorio, sia partecipando a grandi eventi in piazza. Ci piace sottolineare che per l'occasione è stata organizzata una vera e propria rassegna di teatro per bambini: Natale a Teatro, che si terrà il 29 dicembre e il 2 gennaio presso l'auditorium di San Luigi che per l'occasione sarà trasformato in un piccolo teatro a misura di bambino, e il 6 gennaio presso il Parco di Santa Geffa in occasione dei festeggiamenti dell'Epifania.Saranno previsti, inoltre, laboratori di creatività in lingua Inglese, giochi di ruolo, percorsi per piccoli chef in collaborazione con la Locanda del Giullare, attività naturalistiche anche a cavallo, visite guidate per bambini e adulti nelle bellissime chiese del centro storico di Trani in cui sono ospitati i preziosissimi presepi della tradizione natalizia.Come si partecipa? Basta seguire la pagina Facebook Giocanch'io, la pagina Facebook della Città di Trani, i contatti delle singole associazioni, chiamando e prenotando la partecipazione. Le attività saranno gratuite eccezion fatta per alcune in cui sarà richiesto un piccolo contributo.I luoghi di svolgimento delle attività cambieranno in base alla tipologia di attività. Sarà prevista anche la possibilità per i genitori di sostare durante le attività o di lasciare i propri figli per potersi dedicare ad altri impegni quotidiani.Ieri, domenica 18 dicembre, in piazza Mazzini è stato organizzato "Impiazza il Natale" a cura de La locanda del Giullare con la magica atmosfera natalizia, degustazioni, animazioni, giochi e mercatini. Oggi pomeriggio, 19 dicembre, L'albero della vita (info e iscrizioni via Stendardi 41, 3917243767) organizza "Christmas decorations" dalle 17 alle 18 (età 3-6) e dalle 18.30 alle 19.30 (età 9-12).